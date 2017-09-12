Украинская прокуратура начала экстрадиционную проверку по Саакашвили

Органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«После получения этого запроса (от грузинской стороны на экстрадицию - ИФ) были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это предварительный этап», - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут действия минюста по запросу об экстрадиции.

Он добавил, что «если она (проверка) будет завершена с позитивным заключением, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в чётком соответствии с законом».

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. 10 сентября Саакашвили вернулся на Украину, прорвавшись со своими сторонниками через границу. В настоящее время он находится во Львове.