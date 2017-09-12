Украинские пограничники принесли Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы

Украинские пограничники принесли бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Как передал корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», у гостиницы «Леополис» находится Саакашвили с адвокатами и народный депутат Юрий Деревянко, а также представители погранслужбы, которые начали зачитывать протокол.

Деревянко ранее сообщал, что все процедуры по вручению протокола будут проходить публично, в присутствии представителей СМИ.

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в воскресенье вечером прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Киев считает, что Саакашвили пересек границу незаконно, поскольку не прошел погранконтроль. 11 сентября в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело по факту прорыва пограничных кордонов.