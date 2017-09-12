Шойгу провел встречу с Асадом в Дамаске

Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось во вторник в Дамаске на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в Минобороны России.

Глава российского Минобороны совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента Владимира Путина.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Сирии», - сказали в военном ведомстве.

«Также затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской арабской республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению», - отметили в Минобороны.