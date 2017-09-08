Госдеп заявил о желании отказаться от практики «око за око» в отношениях с Россией

Власти США хотели бы улучшить отношения с Россией, которые находятся сейчас на самом низком уровне, и отказаться от продолжения практики обмена дипломатическими уколами. Это следует из заявления официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрот в ходе регулярного брифинга.

«Я не хочу спекулировать на каких-либо потенциальных действиях России», - заявила она в ответ на вопрос о потенциальной реакции Москвы на закрытие генконсульств. «Мы уже некоторое время говорили о том, как наши отношения с Россией находятся на низком уровне. Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотим продолжать эту практику дипломатического «око за око»», - приводятся ее словам в опубликованной на сайте Госдепа стенограмме.

В качестве позитивного примера сотрудничества России и США Науэрт привела пример режим прекращения огня в Сирии. Хотя ему всего шесть недель, «мы довольны этим», отметила представитель Госдепа.

1 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке по требованию властей США были закрыты. Российский МИД обвинял Вашингтон в намерении устроить обыск в зданиях представительств и охарактеризовали происходящее как «беспредел» американских «мистеров Смитов».