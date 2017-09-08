Минобороны России сообщило об уничтожении «министра войны» ИГ в Сирии

Около 40 боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» уничтожены в Сирии в результате авиаудара российских ВКС в районе города Дейр-эз-Зор, сообщили в Министерстве обороны России. Среди убитых — четыре ключевых полевых командира.

«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ», — сказали в Минобороны. Кроме того, в числе погибших оказался «министр войны» ИГ Гулмурод Халимов, заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отчитались о проведении военных действий ВКС России в Сирии. За последние две недели было нанесено 2687 ударов, выполнено 1417 боевых вылетов, уничтожено более 1200 террористов, 80 единиц бронетехники и 200 вооруженных машин.