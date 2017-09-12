Bloomberg: госбанки России изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК

Российские госбанки изучают возможность создания нового банка для финансирования ВПК в обход санкций США, передает Bloomberg со ссылкой на источники в Сбербанке и ВТБ.

По их информации, госбанки боятся попасть под санкции из-за кредитования отечественного ВПК. Если новый госбанк будет создан, то он, вероятнее всего, консолидирует финансирование ВПК в стране.

Помимо этого рассматривается возможность выделения госсредств из бюджета на создание подобного банка. Последний вариант может привести к увеличению госзаимствований России.