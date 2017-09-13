Вице-премьер Ливии начнет визит в Россию с переговоров с Кадыровым

Официальный визит в Россию вице-премьера Ливии Ахмеда Майтига начнется сегодня с посещения Грозного и переговоров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также руководителем российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при российском МИДе и Госдуме Львом Деньговым. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Только после этого Майтиг прибудет в Москву на переговоры со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Это будет их вторая встреча с апреля этого года. Тогда они встречались в Триполи.

Цель визита — «обсуждение нынешнего состояния российско-ливийских отношений, а также посреднического участия России в политическом урегулировании ливийского конфликта»,— пояснил собеседник издания. Также одной из задач Майтига является подготовка возможного визита в Россию премьера своей страны Файеза Сарраджа. В середине августа в России побывал его главный политический оппонент — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Однако Москва демонстрирует готовность общаться со всеми сторонами ливийского конфликта.

Визит Майтига демонстрирует «новый этап развития российской миротворческой миссии» по ливийского урегулирования, заверил Деньгов.

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