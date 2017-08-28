WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на три месяца - до конца июня 2018 г., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По информации издания, об этом министр энергетики России Александр Новак и саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех договорились в Петербурге в июле этого года и с тех пор согласованно лоббируют продление соглашения.

Ни Россия, ни Саудовская Аравия эту информацию не комментируют.

В конце 2016 г. картель ОПЕК установил для 14 стран новую квоту добычи нефти в 32,5 млн б/с, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 г.

Позднее ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК договорились, что ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии, а также Индонезии, которая временно приостановила свое членство, и Ирана, которому было разрешено увеличить добычу) снизит добычу нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 г. Страны не-ОПЕК должны снизить свою добычу на 558 000 б/с.