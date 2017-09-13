Экстренные службы Москвы получили сигналы о минировании вокзалов и ТЦ

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в нескольких столичных торговых центрах, а также на Киевском и Курском вокзалах и в медицинском вузе, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.

«Поступил анонимный звонок о "минировании" торгового центра "Метрополис" и еще нескольких крупных торговых центров в Москве, а также на Киевском и Курском вокзалах. Информация об угрозе также поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент информация проверяется. «Тем не менее с учетом волны подобных звонков в регионах у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», - заявил источник.

С 10 сентября по всей стране в экстренные службы крупных городов поступают сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах. В связи с этим проводилась эвакуация десятков тысяч человек. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.