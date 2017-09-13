В Москве завели дело в связи с сигналами об угрозах взрывов

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбуждено после поступления более 30 анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.

«По факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

В 17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент правоохранительными органами проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах с массовым пребыванием людей. Сообщения о минировании имеют анонимный характер.