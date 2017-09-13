В России проверяют более 190 объектов из-за анонимных звонков с угрозами

В 17 российских городах, в том числе в Москве, на данный момент правоохранительными органами проверяется информация об угрозе взрыва на более чем 190 объектах с массовым пребыванием людей. Сообщения о минировании имеют анонимный характер, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Изначально о минировании соцобъектов, ТЦ, вокзалов и прочих зданий сообщалось в регионах. На протяжении трех последних дней поступали звонки об угрозе взрыва. В среду аналогичные звонки стали поступать в полицию и в Москве.

В Москве, в частности, проверяются Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, ГУМ, МГИМО, торговый центр «Метрополис» на Ленинградское шоссе, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, радиорынк в Митино — всего 23 различных объекта.