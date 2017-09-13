Украинская нацгвардия готова обеспечить ввод миротворцев ООН в Донбасс

Подразделения национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в зоне боевых действий на востоке страны, готовы к введению миротворческой миссии ООН в Донбасс, заявляет командующий нацгвардии Юрий Аллеров.

«Если это будет миротворческая операция под эгидой ООН, то мы готовы содействовать этим мероприятиям. Если это повлечет за собой необходимость увеличения [количества военнослужащих нацгвардии в зоне спецоперации], то мы его обеспечим», - сказал он журналистам в Донецкой области в среду.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что на сегодняшний день все подразделения полиции и нацгвардии готовы выполнять задачи в зоне боевых действий. «Они абсолютно боеспособны и мотивированы», - подчеркнул замглавы МВД.