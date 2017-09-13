Зачем Владимиру Путину миротворцы в Донбассе

Статья опубликована в № 4406 от 13.09.2017 под заголовком: От редакции: Мир по телефону

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Тема миротворческого контингента ООН в Донбассе стала содержанием двух проектов резолюций – украинского и российского. Внезапное согласие Владимира Путина с Ангелой Меркель в том, что охрану миссии ОБСЕ можно допустить не только на линию разграничения сторон, но и в другие места инспекции, не слишком меняет ситуацию, но позволяет рассчитывать на краткосрочные политические выгоды.

После заключения вторых минских соглашений в феврале 2015 г. Россия отвергала возможность привлечения миротворцев к разрешению конфликта, а также возможность их появления на границе Украины и России (это принципиальное требование Киева). В начале сентября Путин допустил возможность размещения миротворцев, ограничив сферу их деятельности линией фронта. 8 сентября эту позицию подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший, что появление миротворцев на границе противоречит минским договоренностям. И вот 11 сентября Путин уточнил позицию – «с учетом соображений», высказанных в телефонном разговоре Меркель.

Вероятно, в Кремле и в МИДе осознали, что Меркель останется на посту канцлера Германии, определяющий внешнюю политику ЕС альянс между ФРГ и Францией сохранится, разрушить единство ЕС по вопросу отношения к России и санкциям не удалось, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Встреча кремлевского куратора Донбасса Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером не привела к существенному сближению сторон. И Россия уступила, понимая, что сейчас разменять Украину на козыри в сирийском урегулировании вряд ли удастся.

Надо уточнить, что Украина предлагает ввести полноценный миротворческий контингент (без участия российских военных), что, впрочем, возможно только после завершения военных действий и отвода тяжелых вооружений. Россия говорит о вооруженной охране наблюдателей ОБСЕ – они не имеют права действовать вне зоны размещения и следования миссий, немногочисленны и не имеют тяжелого вооружения.

Украинский политолог Владимир Фесенко полагает, что Киев может согласиться с предложениями Москвы в случае, если соглашения о размещении миротворцев ООН будут подписываться с Россией при гарантиях ООН или стран нормандской четверки, а представители ДНР и ЛНР могут подписать его неофициально, как и минские соглашения. Украина не подпишет соглашение, если Россия будет настаивать на официальном участии непризнанных республик.

В любом случае предстоит новый этап согласований, при том что по другим пунктам минских соглашений также нет взаимопонимания. Но пока Путин и Меркель (у которой скоро выборы) могут считать себя пусть немного, но миротворцами.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)