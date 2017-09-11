Россия согласилась допустить миротворцев ООН к своей границе

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Представителей ОБСЕ нужно охранять не только в момент нахождения в районе линии разграничения, но и тогда, когда они по согласованию посещают другие объекты в рамках инспекционных поездок, уточняет эксперт Anatolii Stepanov / Zuma / TASS

Вооруженная охрана наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, которую должна обеспечить ООН, может быть допущена не только на линию разграничения между силами Украины и самопровозглашенных республик Донбасса, но и на территорию ДНР и ЛНР, а также на их границу с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после состоявшихся в понедельник телефонных переговоров президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«С учетом высказанных канцлером соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки», – говорится в сообщении.

Речь, к примеру, идет о складах, на которых должно находиться вооружение, отводимое с линии соприкосновения, поясняет политолог Алексей Чеснаков. Круглосуточный контроль за этими складами – одна из функций мониторинговой миссии ОБСЕ, согласованная нормандской четверкой. Представителей ОБСЕ нужно охранять не только в момент нахождения в районе линии разграничения, но и тогда, когда они по согласованию посещают другие объекты в рамках инспекционных поездок, уточняет эксперт.

О своей готовности поддержать ввод в зону конфликта вооруженной миссии ООН Путин заявил 5 сентября, и на прошлой неделе российский проект резолюции начал обсуждаться в Совбезе ООН вместе с украинским. Президент Украины Петр Порошенко говорит о необходимости ввода миротворцев ООН в Донбасс с 2015 г., но, по его версии, они должны взять под контроль территорию ДНР и ЛНР и их границу с Россией. При этом Путин обусловил привлечение этой охраны прямыми переговорами с представителями самопровозглашенных республик, на что Украина пока не согласна. Совершенно очевидно, что речь не идет и о передаче контроля над границей с Россией миротворцам ООН, говорит человек, близкий к руководству ДНР.