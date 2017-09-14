Госдепартамент поддерживает размещение миротворцев на российско-украинской границе

Миротворческая миссия ООН в Донбассе должна действовать не только на линии разграничения, но и на российско-украинской границе. Такое мнение высказала официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос «Укринформ». Это необходимо, чтобы предотвратить легализацию и расширение неподконтрольных Украине территорий.

Миротворческие силы «должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины», - цитирует Науэрт украинское агентство.

Инициатором ввода миротворцев в Донбасс была Россия. Изначально речь шла о размещении их на линии соприкосновения. После телефонных переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-служба Кремля сообщила, что вооруженная охрана наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, которую должна обеспечить ООН, может быть допущена не только на линию разграничения между силами Украины и самопровозглашенных республик Донбасса, но и на территорию ДНР и ЛНР, а также на их границу с Россией.

Предложение прозвучит на заседании Генассамблеи ООН.