Росгвардия предложит ставить на учет пневматическое оружие

Росгвардия предложит регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие после инцидента со стрельбой в школе в подмосковной Ивантеевке. Контроль оборота оружия - одна из функций Росгвардии.

«У нас есть намерение внести соответствующие предложения <...> отнести пневматику и регуляцию ее оборота по той схеме, которую мы предлагаем в отношении списанного оружия. <...> Мы считаем необходимым как списанное оружие, так и пневматическое оружие, продажу осуществлять в определенном порядке, упрощенном по отношению любого огнестрельного, травматического, охотничьего оружия. Может, даже без соответствующих лицензий, но после покупки - его обязательная регистрация и постановка на учет», - заявил в четверг в Общественной палате начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Он пояснил, что из списанного оружия можно стрелять светошумовыми патронами, которые «пугают граждан».

Действующий закон «Об оружии» не относит к оружию пневматику с дульной энергией меньше 3 Дж. Оно, таким образом, попадает в разряд «конструктивно сходных с оружием изделий» и не подпадает под ограничения на хранение и ношение.

По словам Веденова, к предложению регистрировать пневматику Росгвардию подтолкнули события в Ивантеевке.

По данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами. Школьник был задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК - «Хулиганство» и «Покушение на убийство». По решению суда он арестован.

Веденов отметил, что школьники не видели, из какого оружия стрелял одноклассник. «Они слышат хлопки, иное пневматическое оружие по звуку выстрела соотносимо с громкостью выстрела из малокалиберного оружия, [школьники] стали выпрыгивать из окон», - сказал представитель Росгвардии.