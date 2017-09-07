Детский омбудсмен Подмосковья предложила ввести выборочный досмотр школьников

Для усиления безопасности в школах Московской области стоит разрешить выборочные досмотры детей, которые вызывают опасения у учителей и охранников, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Я считаю, что это все поддержат. Если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», - сказала Мишонова, добавив, что досмотр должен проводиться в присутствии его законных представителей.

Она уточнила, что эта тема будет рассмотрена в рамках выработки алгоритма обеспечения безопасности в школах вместе с правоохранительными органами. Инициативу также будут обсуждать с родителями.

Инцидент произошел 5 сентября. Девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Сегодня Басманный суд Москвы отправил под арест до начала ноября подростка, напавшего на учительницу школы № 1 в подмосковной Ивантеевке. Действия 15-летнего подростка следствие квалифицировало по статье «покушение на убийство» (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Адвокат Виктор Запрудский сообщил, что подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. По его словам, никаких конфликтов в семье подростка не было.