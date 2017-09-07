Родители «ивантеевского стрелка» готовы возместить ущерб потерпевшим

Родители подростка, задержанного за стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, возместят ущерб пострадавшим от действий их сына. Об этом сообщил его адвокат Виктор Запрудский. «Родители переживают и принимают меры к возмещению ущерба потерпевшим. Также намерены лично принести извинения всем потерпевшим», — сказал Запрудский.

Защитник также сообщил, что подросток сожалеет о содеянном. «Он сожалеет о содеянном и просит публичного извинения перед потерпевшими», — сказал адвокат.

Инцидент произошел 5 сентября. Девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека.