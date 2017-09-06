Следствие будет просить суд арестовать стрелявшего в Ивантеевке школьника

Следствие по уголовному делу о нападении на школу в подмосковной Ивантеевке намерено просить суд арестовать 15-летнего подозреваемого, квалифицирует его действия как покушение на убийство учительницы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - сказала Петренко.

В связи с этим, по ее словам, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, ученик девятого класса выстрелил в сторону учительницы из пневматического оружия, а затем ударил ее топором по голове.

«В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы», - сказала представитель ведомства.

Ранее в среду информированный источник сообщил «Интерфаксу», что топорик, которым были нанесены удары учительнице, пока не найден и это обстоятельство не позволяет вменить подростку покушение на убийство.