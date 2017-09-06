«Интерфакс»: следствие не может квалифицировать преступление в школе Ивантеевки

Следствие по делу о нападении подростка на школу в подмосковной Ивантеевке столкнулось с проблемами квалификации преступления, затрудняющими привлечение его к уголовной ответственности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В настоящее время задержанному ученику вменяется ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием взрывных устройств). Однако сегодня получен результат исследования примененных им веществ, согласно которому изготовленные устройства являются пиротехническими», - сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, привлечь подростка по этой части ст. 213 УК РФ не представляется возможным, «а по частям 1 и 2 этой статьи он не является субъектом преступления в силу возраста - ответственность по этим составам наступает с 16 лет, в то время как ему 15».

«Обсуждался вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), но, по заключению врачей, ни у кого из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья», - сказал источник.

Во вторник, 5 сентября, учащийся 9 класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.