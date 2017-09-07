Суд арестовал стрелявшего в Ивантеевке школьника

Басманный суд Москвы отправил под арест до начала ноября подростка, напавшего на учительницу школы № 1 в подмосковной Ивантеевке. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября», - огласила решение судья Елена Ленская.

Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что подозреваемый является несовершеннолетним. Ранее адвокат Виктор Запрудский сообщил журналистам, что подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. По его словам, никаких конфликтов в семье подростка не было.

«Никаких конфликтов, как пишут некоторые СМИ, не было. Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно», - сказал защитник.

Адвокат добавил, что родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим. Дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР), именно поэтому ходатайство рассматривал Басманный суд Москвы.

Ранее в четверг в суде сообщили о поступлении материалов СКР с просьбой об избрании в отношении подростка, подозреваемого по ч. 3 ст. 213 (хулиганство), меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем накануне в СК сообщили, что действия 15-летнего подростка следствие квалифицировало по статье «покушение на убийство» (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вместе с этим пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что суд рассматривал материалы в отношении подростка только по ч. 3 ст. 213 (хулиганство).