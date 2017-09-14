В Киеве опровергли раскрытие информации о расследовании убийства Вороненкова

Информация о том, что генпрокуратура Украины направила России отчет о предварительных результатах расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины уведомили российскую сторону о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, не соответствует действительности», — написала Максимец в Facebook.

По ее словам, расследование уголовного дела продолжается, оно находится на финальной стадии. В скором времени будут оглашены результаты расследования, заключила Максимец.

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в ответе ГПУ, поступившем в Москву, называются два организатора убийства Вороненкова. «Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму», — сказал собеседник агентства. По его словам, они якобы встречались в Крыму для обсуждения подготовки преступления. Заказчиками названы представители российских спецслужб.