Максакова опровергла раскрытие имен организаторов убийства Вороненкова

Генпрокуратура Украины не раскрывала данные об организаторах убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила его вдова Мария Максакова. «Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», — сказала она РБК.

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в ответе ГПУ, поступившем в Москву, называются два организатора убийства Вороненкова. «Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму», — сказал собеседник агентства.

По его словам, они якобы встречались в Крыму для обсуждения подготовки преступления. Заказчиками названы представители российских спецслужб.