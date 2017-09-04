Прокуратура Украины объявила о «фактическом раскрытии» убийства Вороненкова

Убийство в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова «фактически раскрыто», заявил в интервью изданию Insider заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. «Оно [дело] фактически раскрыто – как только позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу только сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», – сказал Енин.

Экс-депутат Госдумы был убит 23 марта 2017 г. в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Киллер застрелил Вороненкова и ранил его охранника, но в ходе перестрелки последний успел ранить и убийцу, который затем скончался в больнице. Киев обвинил в организации убийства Россию: именно Вороненков дал генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича.

В России Вороненков обвинялся в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отари Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.