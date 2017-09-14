Российские подлодки нанесли удар «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» ВМС России в четверг нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении военного ведомства. Было выпущено семь ракет, дальность до целей составляла 500-670 км.