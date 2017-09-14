Торговый центр эвакуирован в Казани из-за анонимного сигнала о минировании

Посетители казанского торгового центра «Порт» в четверг были эвакуированы после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

«Поступил анонимный звонок о его якобы минировании. Произведена эвакуация людей», - сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» источник в экстренных службах Татарстана.

В настоящее время здание обследуется, добавил он.

Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по ряду городов России.