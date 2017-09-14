Путину доложили о волне «телефонного терроризма» в России

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о волне «телефонного терроризма» в России. На данный момент предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы установить виновных в серии анонимных звонков с угрозами о минировании различных объектов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков», — отметил он.

По его словам, прежде чем делать выводы по поводу звонков, нужно дождаться результатов расследования. «В данном случае неуместно вообще обсуждать какие-то версии», — добавил он.

Ранее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что звонки с угрозами исходят от людей, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). По его словам, уже установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, находящихся за пределами России. Их объявят в международный розыск.