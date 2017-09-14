Кремль не будет вмешиваться в расследование ложных звонков о минировании

Кремль не планирует вмешиваться в работу спецслужб, связанную с выяснением обстоятельств волны анонимных звонков о взрывных устройствах. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население. Но эта работа не из легких, она требует терпения. Как только результаты будут, о них станет известно», - указал он.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, давались ли Кремлем какие-то указания спецслужбам в связи с атаками телефонных террористов.