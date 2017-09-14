Источник «РИА Новости» сообщил о причастности ИГ к звонкам с угрозами минирования

Волна звонков с угрозами минирования по всей России была инициирована лицами, связанными с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анонимные звонки о минировании различных объектов продолжаются пятый день, они затронули более 20 российских городов. За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозах взрывов было эвакуировано более 100 000 человек. Взрывных устройств нигде не нашли.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины.