В Москве проверяют информацию о якобы минировании Ярославского вокзала

В Москве оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском вокзале второй раз за сутки и ЦДМ на Лубянке, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проверяем Ярославский вокзал второй раз за сутки и Центральный детский магазин на Лубянке. Звонки от неизвестных с угрозами продолжают поступать. По всем угрозами проводятся проверки», - уточнил источник.

По его словам, за последние несколько часов анонимно сообщили об угрозе взрыва на 15 объектах в Москве, среди них в основном школы, торговые центры и объекты с массовым посещением людей.

«Из 48 звонков ни один не подтвердился», - отметили в силовых структурах.