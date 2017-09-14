В Москве за день эвакуировано 20 школ из-за ложных звонков о минировании

Более 15 000 человек были эвакуированы из школ в Москве после анонимных звонков об угрозах взрыва. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

В настоящий момент ни одно сообщение об угрозе взрыва в школах не подтвердилось, отметил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Агентству ТАСС в силовых структурах заявили, что за 14 сентября в четырех городах России проверяли 48 зданий, были эвакуированы более 20 000 человек.

«Это значительно меньше, чем в последние два дня. Сейчас сообщения об угрозах взрыва поступают в Москве, но и их поток снизился по сравнению со вчерашним днем», - сказал источник агентства.