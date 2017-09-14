Напавшему на учительницу в Ивантеевке школьнику предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение подростку, напавшему 5 сентября на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Виктор Запрудский.

Суть обвинения защитник пояснить отказался, так как с него взята подписка о неразглашении тайны предварительного следствия.

5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, из них трое детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

7 сентября Басманный суд Москвы отправил подростка под арест до 5 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что подозреваемый является несовершеннолетним.

Как следует из материалов дела, оглашённых судьей, подросток признал вину и раскаялся. В ходе обыска у него дома были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, а также бита с гвоздями, пули дня травматического оружия, иные составные части оружия, отмечается в материалах дела.