Сотрудники посольства и трех консульств США в России лишись парковочных мест

Работники посольства и трех консульств США в России остались без парковочных мест. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

«Да, были предприняты действия по ликвидации парковочных мест рядом с консульствами (находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке)», - сказала она.

Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей. Во Владивостоке бетонные блоки перед зданием генконсульства США также были убраны.

У входа в здание американского посольства в Москве также было три парковочных места, предназначенных для посольских машин, но они были убраны, отметила Олсон.

«Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России», - заявил «РИА Новости» представитель госдепа США.

В конце июля Россия решила уравнять количество сотрудников американских дипломатических представительств с численностью российского дипкорпуса в Штатах. США получили право оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств - именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

США в ответ на принятое Россией решение заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впоследствии сообщил, что Москва собирается привести условия работы и численный состав дипмиссий США в России в полное соответствие с паритетом. Газета «Коммерсантъ» писала, что одной из мер установления «полного паритета» может стать лишение американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипломатических миссий США в Москве и других городах.