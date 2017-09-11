«Коммерсантъ» сообщил о возможных мерах Москвы в отношении дипмисии США

Одной из мер для установления «полного паритета» в отношении дипломатических представительств США в России может стать лишение американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипломатических миссий США в Москве и других городах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в столице.

Кроме того, по информации газеты, могут быть сокращены пропускные пункты, через которые дипломаты из США могут въезжать на территорию России. Также рассматривается вариант уменьшения числа американских дипломатов в России, которым имеют возможность свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипконсульств.

Ранее в понедельник стало известно, что Москва собирается привести условия работы и численный состав в полное соответствие с паритетом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в столице Иордании, Аммане, писал «Интерфакс».

Министр напомнил, что в конце июля Россия решила уравнять количество сотрудников американских дипломатических представительств с численностью российского дипкорпуса в Штатах. США получили право оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств - именно столько российских дипломатов работают в Штатах. При этом, по словам Лаврова, Москва проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипломатических миссий в США и тех россиян, которые работают в представительстве при ООН.

США в ответ на принятое Россией решение заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, писали ранее СМИ.

«Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские - в США», - подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).