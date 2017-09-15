Продажи билетов на «Матильду» в Екатеринбурге бьют все рекорды

Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге за первый день предварительных продаж билетов на фильм «Матильда» продал 10% билетов, сообщила администрация кинотеатра. «Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма, и за первый день продано уже порядка 10% всех билетов. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1% билетов. Продажи на "Матильду" пока бьют все рекорды», - отметил собеседник агентства.

Он заявил, что спрос можно назвать ажиотажным. "Звонки насчет приобретения билетов на "Матильду" идут каждые пять минут", - добавил представитель кинотеатра.

В кинотеатре «Космос» Екатеринбурга, который ремонтируется после того как житель Ирбита поджег его, пока не определились с тем, станут ли показывать «Матильду».

На этой неделе руководство объединенный сети «Синема парк» и «Формула кино» решило не показывать кинокартину в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма «Матильда», произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров. Другие киносети этому примеру следовать не спешат.

«Матильда» уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых – депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми.