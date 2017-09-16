США засекретили информацию о крушении истребителя в Неваде

На американской авиабазе Неллис отказались комментировать информацию о том, что истребитель, разбившийся 5 сентября в Неваде, был произведен в СССР или России. «Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиабазы.

В результате авиакатастрофы погиб пилот, подполковник Эрик Шульц. Как сообщало издание Aviation Week, он руководил испытаниями зарубежной военной техники, в том числе истребителей советского и российского производства. Журнал Popular Mechanics писал, что в ходе тренировочного полета Шульц мог пилотировать Су-27.

Су-27 — многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения. Машина предназначена для завоевания превосходства в воздухе. Находится на вооружении России, Украины, Белоруссии, Китая и ряда других стран. Два Су-27 находятся в США в частном пользовании.