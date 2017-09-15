СМИ раскрыли подробности о крушении истребителя в Неваде

Самолет, который потерпел крушение 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада, США, мог быть российским многоцелевым истребителем поколения 4+ Су-30. Об этом сообщает в пятницу издание Popular Mechanics со ссылкой на собственные источники.

Издание не уточняет, каким образом российский самолет оказался в США, но оно указывает, что Су-30 поставляюся на экспорт в Индию, Индонезию, КНР и Казахстан. То есть одно из этих государств могло продать истребитель в Америку.

Ранее издание Aviation Week писало, что самолет принадлежал ВВС США. В результате его крушения погиб полковник Эрик Шульц. Он служил на военной базе Red Hаt, в 100 милях от которой и произошла авиакатастрофа. Американские военные при этом не уточнили ни обстоятельства ЧП, ни какую-либо информацию о разбившемся самолете.

По одной из версий, катастрофу потерпел самолет, который принадлежит эскадрилье «Агрессор». Эти подразделения во время учений выполняют роль противника и имеют на вооружении, как правило, истребители американского производства, несущие окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного врага, отмечает «Лента.ру».