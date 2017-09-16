Группа боевиков ИГ сдалась сирийским военным в Дейр-эз-Зоре

Группа боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» сдалась сирийским военным в Дейр-эз-Зоре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в городе.

«Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве», — сказал собеседник агентства. По его мнению, это говорит о том, что боевики в Дейр-эз-Зоре сильно ослаблены.

Правительственные силы Сирии при поддержке ВКС продолжают наступление в окрестностях города. Накануне они вошли в населенный пункт Аль-Мурия и освободили горные массивы Сарда и Каррум.