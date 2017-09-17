Пентагон обвинил ВКС России в ударе по сирийским оппозиционерам

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» обвинила российскую авиацию в ударе по позициям Сирийских демократических сил.

В заявлении коалиции говорится, что в результате действий ВКС в районе Дейр-эз-Зора в субботу были ранены бойцы из числа партнеров коалиции. В документе отмечается, что Россия знала о расположении оппозиционеров в этом районе.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в беседе с AFP опроверг эти заявления. «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — сказал Конашенков.

«РИА Новости» со ссылкой на курдский источник ранее сообщило, что шесть бойцов отрядов Сирийских демократических сил пострадали при ударе сирийских правительственных войск, им была оказана помощь.