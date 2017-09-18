Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации на Украине, приводит РИА «Новости» слова представителя российского МИДа Марии Захаровой. «Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей», - сказала она.

Встреча продолжалась менее 50 минут, приводит ТАСС слова своего собеседника в российском дипведомстве. Переговоры проходили в российском постпредстве при ООН.

Переговоры Лаврова и Тиллерсона состоялись в преддверии 72 сессии Генассамблеи ООН, где президент США Дональд Трамп намеревался поднять вопрос о реформировании всемирной организации. Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва, скорее всего не поддержит предложенную Вашингтоном Декларацию по преобразованию организации.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допустил, что Лавров и Тиллерсон также могли обсудить вопрос реформирования. «Нужно согласовывать свои действия в преддверии предстоящей Генассамблеи», - сказал он.