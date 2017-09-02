Трамп 18 сентября обсудит с мировыми лидерами реформу ООН

Президент США Дональд Трамп 18 сентября в Нью-Йорке собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН, сообщает Reuters. По данным агентства, политики будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу начать реформу.

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив», — говорится в проекте декларации. В ней, в частности, содержится предложение сократить численность сотрудников ООН.

Отмечается, что Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что сейчас она скорее напоминает клуб для дружеских встреч, нежели серьезную политическую организацию.