Небензя пообещал не допустить ухудшения отношений между Россией и США в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал не допустить ухудшения отношений с США в организации. «Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне. Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно нашим отношениям, но и международной обстановке», — заявил Небензя.

По словам постпреда, отношения между делегациями России и США в ООН «очень деловые», а Совет безопасности ООН является «одной из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США».

«Мы это делаем потому, что это необходимо. Мы выше этого, выше сведения счетов. Мы не хотим никому показывать и доказывать что-то или обижаться и проецировать наши двусторонние отношения на решение гораздо более важных для мира и безопасности вопросов», — добавил Небензя.

Он также выразил надежду на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут переговоры во время сессии Генассамблеи, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке.