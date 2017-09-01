Лавров пообещал отреагировать на закрытие дипмиссий России в США

Россия продолжит диалог с США, но ответит на решение Вашингтона по дипмиссиям России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим, отреагируем, как только закончим этот анализ», - сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.

США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это объяснялось стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Таким образом, у России в США останется три генконсульства — в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России сейчас также три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее велись переговоры об открытии четвертого, но в итоге от этой идеи отказались.

По мнению Лаврова, «вся эта история с обменом санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Обамы» с целью подорвать российско-американские отношения и не позволить Трампу выполнить предвыборные заявления о необходимости отношения с Россией нормализовать.

«Президент Трамп и сейчас эти заявления повторяет, президент Путин неоднократно говорил, что и мы в этом заинтересованы, но должно быть движение встречное, взаимоуважительное. Мы к этому готовы», - подчеркнул российский министр.

В МГИМО Лавров также подчеркнул, что Россия не ищет ссор с США, Москва остается открытой для конструктивного взаимодействия. По словам Лаврова, российская сторона хочет, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. «Но, как вы знаете, для танго нужны двое, - подчеркнул он. - Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».