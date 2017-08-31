Посольство США в Москве не будет проводить собеседования на визу по Skype

Американское посольство в Москве по техническим причинам не сможет проводить собеседования с претендентами на неиммиграционные визы по Skype, заявил полномочный министр-советник посольства США Лоуренс Тоби. «Я сожалею о том, что по ряду технических соображений мы не можем это организовать. Это, к сожалению, невозможно», – сказал Тоби, отвечая на вопрос о возможности проведения удаленных собеседований.

Он уточнил, что консульский отдел посольства США в Москве возобновит работу 1 сентября. «Завтра мы начнем работу в количестве 1000 собеседований в день, но это неточно», – заявил Тоби.

«Мы по-прежнему оформляем заявления на визы, которые там начались. Эта работа не была приостановлена. С пятницы мы оформили и выдали чуть меньше 1000 виз», – добавил он.

Посольство США с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников дипмиссии в России на 755 человек. В российском МИДе считают, что решение вызвано не техническими, а политическими причинами.