Лавров сравнил поведение США в отношениях с Россией с «индивидуальным брейк-дансом»

Россия не ищет ссор с США, Москва остается открытой для конструктивного взаимодействия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Он напомнил, что именно так говорил президент России Владимир Путин.

«Искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое, - подчеркнул Лавров. - Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».

Накануне США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это объяснялось стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Таким образом, у России в США останется три генконсульства — в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России сейчас также три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее велись переговоры об открытии четвертого, но в итоге от этой идеи отказались.