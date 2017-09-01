Посол России в США обещал разобраться с закрытием генконсульства «без истерических порывов»

Новый посол России в США Анатолий Антонов пообещал разобраться в ситуации с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско «без истерических порывов». «Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать… Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы», - приводит ТАСС его слова сразу после прибытия в США, сказанные в аэропорту Даллеса. Антонов также пообещал, что он и его товарищи будут «профессионально выполнять свою работу».

Накануне США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это объяснялось стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Таким образом, у России в США останется три генконсульства — в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. У США в России сейчас также три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее велись переговоры об открытии четвертого, но в итоге от этой идеи отказались.