Генконсульство России в Сан-Франциско сообщило о прекращении приема посетителей

Генконсульство России в Сан-Франциско сообщает о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

«Уважаемые заявители! В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1 сентября с. г. прекращается», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что власти США решили закрыть консульство России в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.