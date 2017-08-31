США не будут высылать сотрудников закрытых дипконсульств России

Власти США не планируют высылать российских дипломатов после закрытия ряда консульских учреждений России на территории страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«О высылке домой российских дипломатов, работающих в Сан-Франциско и других консульских объектах, речи не идёт. Российской стороне предложено перевести их в другие дипучреждения на территории США», - рассказал дипломатический источник.

США приняли решение закрыть консульство России в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России, сообщили в четверг в госдепе.

«Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября», - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.