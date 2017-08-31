В российском МИДе заявили об игнорировании США запроса о численности персонала в России

Власти США до сих пор не предоставили Москве данные о численности персонала загранпредставительств США в России. Об этом рассказали в российском МИДе.

«Мы не видели даже официального ответа на вопрос о численности состава американского посольства и загранучреждений на территории Российской Федерации», - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне новый посол России в США Анатолий Антонов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что число сотрудников американских загранучреждений в России превышает 1200 человек.