Новый посол России в США опроверг получение МИДом «плана Тиллерсона»

В российском МИДе не получали документ, известный в прессе под названием «план Тиллерсона», по стабилизации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил новый посол России в США Анатолий Антонов. «Никакого «трехступенчатого плана» по нормализации отношений мы из Вашингтона не получали», – сказал он. В конце июня о документе, разработанном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, писало издание BuzzFeed. В Кремле и МИДе тогда заявляли, что о существовании документа узнали из СМИ.

Источники издания рассказывали, что первый пункт плана Тиллерсона – это дать понять Москве, что агрессивные действия против интересов США – например, поддержка талибов в Афганистане («Талибан» запрещен в России) или преследование американских дипломатов в Москве – встретят отпор. Второй пункт связан с попыткой наладить сотрудничество по вопросам, имеющим стратегический интерес для Вашингтона: войне в Сирии, ядерной программе КНДР, кибербезопасности. Третий пункт – достижение стратегической стабильности с Россией по ряду общих геополитических задач. Издание подчеркивало, что о реакции президента Дональда Трампа на документ ничего не известно.

Антонов отметил, что еще в марте российский МИД передал американской стороне «документ со своими соображениями о возможных шагах по улучшению атмосферы отношений в контексте подготовки президентской встречи». В документе был сделан акцент на темах, представляющих взаимный интерес, – контртеррористическая сфера, «координация усилий России и США востребована в борьбе с другими опасными вызовами, включая наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступления».